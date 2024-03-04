أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة مجندة خلال اقتحامه مخيم الأمعري للاجئين بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح منشور للجيش عبر منصة إكس أن المجندة أصيبت في عمليات اقتحام في الضفة الغربية جرى خلالها اعتقال 13 فلسطينياً، خلال ساعات الليلة الماضية وفجر الاثنين.

وأشار إلى أنه خلال عملية في مخيم الأمعري حدثت اضطرابات عنيفة "ألقى خلالها المشتبه بهم الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار".

وتابع: "في إطار تبادل إطلاق النار بالمنطقة، أصيبت مجندة من شرطة حرس الحدود في ساقها، وجرى نقلها بعد إصابتها بجروح طفيفة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات".

ووفقاً لمؤسسات فلسطينية، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينياً (16 عاماً) بالرصاص خلال اقتحامه المخيم، ما رفع عدد الفلسطينيين الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 420، فيما أصاب أكثر من 4 آلاف و650 فلسطينياً.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشوين الأول الماضي، 3400 فلسطيني في الضفة الغربية، وزعم أن بينهم 1500 ينتمون إلى حركة حماس.

لكن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) رصدتا أن عدد من اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ حتى الاثنين 7400 معتقل.