استُشهد 17 فلسطينياً غالبيتهم من النساء والأطفال وأُصيبَ آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت 4 منازل تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونُقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط توقعات بارتفاع الأعداد.

وشنّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق قرب مخيَّمَي الزوايدة والبريج وسط قطاع غزة. وفي منطقة السكة شرقيّ مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي، إذ استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين منزلين.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء أفادت وزارة الصحة في غزة بأن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 9 مجازر راح ضحيتها 86 شهيداً و113جريحاً. وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفاً و717 شهيداً، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 72 ألفاً و156 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في سياق متصل ارتفع عدد ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمدنيين ينتظرون المساعدات على دوار النابلسي في مدينة غزة أمس الأربعاء، إلى 5 شهداء وعدد من الجرحى وفق مصادر طبية. كما استُشهد 7 أشخاص وأصيب 10 على الأقلّ في إطلاق جيش الاحتلال الرصاص والقذائف على مواطنين ينتظرون المساعدات قرب حاجز وادي غزة وسط القطاع.

الأمم المتحدة: المجاعة أمر شبه حتميّ

وبعد تحذير الأمم المتحدة من أن المجاعة باتت أمراً شبه حتمي في غزة إن لم يحدث تَحرُّك لتجنبها قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للجزيرة، إن على الدول ذات التأثير الأكبر على إسرائيل أن تمارس نفوذها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووصف الوضع في غزة بالمأساوي، مؤكداً الحاجة إلى فتح ممرات إضافية لإدخال المساعدات.

وأضاف: "بلا وقف لإطلاق النار لا يمكننا أداء عملنا الإنساني بالطريقة المطلوبة، ولا يمكننا تلبية احتياجات الناس على الأرض. الآن نؤدِّي العمل الإنساني كلما سنحت لنا الفرصة، فنحن نحاول الوصول إلى المحتاجين قدر الاستطاعة، لذا نحتاج عاجلاً إلى فتح ممرات إضافية لإدخال المساعدات لأن معبرَي رفح وأبو سالم غير كافيين". وأشار المتحدث الأممي إلى أن الإنزالات الجوية والبحث عن طريق بحري لا تغني عن فتح المعابر البرية.

في السياق نفسه قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمس ماكغولدريك، إن عمليات الإنزال الجوي ليست مستهدفة ولا تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن هذه العمليات تساعد لكنها ليست بديلاً من إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر، وفق تعبيره.

وحذّر ماكغولدريك من تفاقم أزمة الغذاء والأوضاع الصحية في قطاع غزة، وأوضح أن الوضع في شمال غزة وظروف النظافة والصحة ونقص الغذاء، كل ذلك يؤثّر في الشريحة الأكثر ضعفاً في المنطقة. وذكر أنه تابع حالات الوفاة بسبب الجوع في غزة من مصادر وتقارير مختلفة، مشيراً إلى وفاة رضيع سنُّه 14 يوماً بسبب الجوع.

من جهتها أدانت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا جافيريا بيتانكور جهود إسرائيل المستمرة لعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها سلاحاً، بما في ذلك الهجمات على المدنيين الذين يطلبون المساعدة.

وأكدت بيتانكور أن أي أمر إخلاء يُفرَض على رفح في ظل الظروف الحالية سيكون بمنزلة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

في غضون ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة باستشهاد فتى يبلغ من العمر 15 عاماً في مجمع الشفاء الطبي، ومسنّ يبلغ من العمر 72 عاماً في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف، مما يرفع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 20.

وأشار القدرة إلى أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل إلى المستشفيات فقط، وأن عشرات آخرين يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا إلى المستشفيات. وأكّد المتحدث الصحي أن المجاعة في غزة بلغت مستويات قاتلة، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، مناشداً بدخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية.

كما طالب القدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستخدام كل أدوات الضغط، لضمان وقف فوري للعدوان، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية في شمال غزة.

كانت منطقة داور النابلسي شهدت الأسبوع الماضي مجزرة استُشهد فيها 116 فلسطينياً عندما فتحت قوات الاحتلال النار على المدنيين في أثناء محاولتهم الحصول على موادّ غذائية من شاحنات المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة.