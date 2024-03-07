سياسة
5 دقيقة قراءة
وفيات الجوع ترتفع.. شهداء وجرحى بقصف نازحين واستهداف حشد يترقب مساعدات بغزة
يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة من قطاع غزة واستهدافه المدنيين والنازحين وقافلات المساعدات الإنسانية، يأتي ذلك وسط ارتفاع عدد وفيات الجوع وتحذيرات دولية من أن المجاعة باتت أمراً حتميّاً لا محالة.
وفيات الجوع ترتفع.. شهداء وجرحى بقصف نازحين واستهداف حشد يترقب مساعدات بغزة
شهداء وجرحى بقصف نازحين واستهداف حشد يترقب مساعدات بغزة / صورة: AA
7 مارس 2024

استُشهد 17 فلسطينياً غالبيتهم من النساء والأطفال وأُصيبَ آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت 4 منازل تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونُقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط توقعات بارتفاع الأعداد.

وشنّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق قرب مخيَّمَي الزوايدة والبريج وسط قطاع غزة. وفي منطقة السكة شرقيّ مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي، إذ استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين منزلين.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء أفادت وزارة الصحة في غزة بأن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 9 مجازر راح ضحيتها 86 شهيداً و113جريحاً. وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفاً و717 شهيداً، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 72 ألفاً و156 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في سياق متصل ارتفع عدد ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمدنيين ينتظرون المساعدات على دوار النابلسي في مدينة غزة أمس الأربعاء، إلى 5 شهداء وعدد من الجرحى وفق مصادر طبية. كما استُشهد 7 أشخاص وأصيب 10 على الأقلّ في إطلاق جيش الاحتلال الرصاص والقذائف على مواطنين ينتظرون المساعدات قرب حاجز وادي غزة وسط القطاع.

الأمم المتحدة: المجاعة أمر شبه حتميّ

وبعد تحذير الأمم المتحدة من أن المجاعة باتت أمراً شبه حتمي في غزة إن لم يحدث تَحرُّك لتجنبها قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للجزيرة، إن على الدول ذات التأثير الأكبر على إسرائيل أن تمارس نفوذها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووصف الوضع في غزة بالمأساوي، مؤكداً الحاجة إلى فتح ممرات إضافية لإدخال المساعدات.

وأضاف: "بلا وقف لإطلاق النار لا يمكننا أداء عملنا الإنساني بالطريقة المطلوبة، ولا يمكننا تلبية احتياجات الناس على الأرض. الآن نؤدِّي العمل الإنساني كلما سنحت لنا الفرصة، فنحن نحاول الوصول إلى المحتاجين قدر الاستطاعة، لذا نحتاج عاجلاً إلى فتح ممرات إضافية لإدخال المساعدات لأن معبرَي رفح وأبو سالم غير كافيين". وأشار المتحدث الأممي إلى أن الإنزالات الجوية والبحث عن طريق بحري لا تغني عن فتح المعابر البرية.

في السياق نفسه قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمس ماكغولدريك، إن عمليات الإنزال الجوي ليست مستهدفة ولا تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن هذه العمليات تساعد لكنها ليست بديلاً من إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر، وفق تعبيره.

وحذّر ماكغولدريك من تفاقم أزمة الغذاء والأوضاع الصحية في قطاع غزة، وأوضح أن الوضع في شمال غزة وظروف النظافة والصحة ونقص الغذاء، كل ذلك يؤثّر في الشريحة الأكثر ضعفاً في المنطقة. وذكر أنه تابع حالات الوفاة بسبب الجوع في غزة من مصادر وتقارير مختلفة، مشيراً إلى وفاة رضيع سنُّه 14 يوماً بسبب الجوع.

من جهتها أدانت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا جافيريا بيتانكور جهود إسرائيل المستمرة لعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها سلاحاً، بما في ذلك الهجمات على المدنيين الذين يطلبون المساعدة.

وأكدت بيتانكور أن أي أمر إخلاء يُفرَض على رفح في ظل الظروف الحالية سيكون بمنزلة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

في غضون ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة باستشهاد فتى يبلغ من العمر 15 عاماً في مجمع الشفاء الطبي، ومسنّ يبلغ من العمر 72 عاماً في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف، مما يرفع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 20.

وأشار القدرة إلى أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل إلى المستشفيات فقط، وأن عشرات آخرين يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا إلى المستشفيات. وأكّد المتحدث الصحي أن المجاعة في غزة بلغت مستويات قاتلة، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، مناشداً بدخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية.

كما طالب القدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستخدام كل أدوات الضغط، لضمان وقف فوري للعدوان، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية في شمال غزة.

كانت منطقة داور النابلسي شهدت الأسبوع الماضي مجزرة استُشهد فيها 116 فلسطينياً عندما فتحت قوات الاحتلال النار على المدنيين في أثناء محاولتهم الحصول على موادّ غذائية من شاحنات المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us