قالت القيادة المركزية الأمريكية، صباح الأحد، إن السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأمريكي غادرت قاعدة لانجلي-يوستيس المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط، لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق البحر.

وأضاف بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون غادرت "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس (جو) بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".

وجاء في البيان أن السفينة "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".