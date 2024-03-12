سياسة
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الإمارات تدعو لإغاثة غزة وفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات
دعا رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية إلى غزة دون عوائق، وتفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
الإمارات تدعو لإغاثة غزة وفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات
بات سكان غزة لا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة في ظل شُحٍّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود / صورة: AA
12 مارس 2024

شدد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، على "ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية إلى غزة دون عوائق".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين آل نهيان، ورئيس قبرص اليونانية، نيكوس خريتودوليدس، تزامناً مع أزمة نقص حاد في الغذاء تجتاح غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي "تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وتناول الاتصال "المبادرة التي أعلنتها مؤخراً كل من الإمارات وقبرص اليونانية والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وتتضمن المبادرة ذاتها "تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية الإضافية التي تشتد الحاجة إليها بغزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية"، حسب المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الإمارات على "ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومباشرة براً وبحراً وجواً لنقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع دون عوائق".

وأكد ضرورة "تيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية من أداء مسؤولياتها بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان القطاع".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة لا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شُحٍّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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