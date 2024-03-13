سياسة
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"حرب على الأطفال".. عدد شهداء أطفال غزة الأعلى بحروب العالم آخر 4 سنوات
قال مسؤول أممي أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يفوق عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.
"حرب على الأطفال".. عدد شهداء أطفال غزة الأعلى بحروب العالم آخر 4 سنوات
طفل فلسطيني مصاب بمستشفى شهداء الأقصى في غزة / صورة: AFP
13 مارس 2024

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الأربعاء، من حرب تشنها إسرائيل على الأطفال، مشيراً إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

ووصف لازاريني في منشور بحسابه على منصة إكس الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة بـ"الصادمة".

وأوضح لازاريني أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة التي تستهدفها الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في حروب العالم خلال السنوات الأربع الماضية.

وشدد على أن هذه "حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال".

وشارك لازاريني رسماً بيانياً أُعد بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين استُشهدوا في غزة، في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 29 فبراير/شباط، وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفاً و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة أكثر من 12 ألفاً و300 طفلاً.

ودعا لازاريني إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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