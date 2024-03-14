سياسة
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تأثراً بالمقاطعة.. أسهم ماكدونالدز تتراجع 10 مليارات دولار منذ مطلع 2024
سجلت قيمة أسهم ماكدونالدز تراجعاً بقيمة 10 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري، نتيجة تأثر المبيعات في بعض الأسواق لا سيما في الشرق الأوسط.
تأثراً بالمقاطعة.. أسهم ماكدونالدز تتراجع 10 مليارات دولار منذ مطلع 2024
متظاهرة ترفع لافتة تنادي بمقاطعة ماكدونالدز / صورة: Getty Images
14 مارس 2024

ألقت حملات المقاطعة التي أطلقها ناشطون مؤيدون لفلسطين ومناهضون للحرب الإسرائيلية على غزة، بظلالها على عملاقة الوجبات السريعة ماكدونالدز، التي سجلت تراجعاً في قيمة أسهمها.

واستناداً إلى سهم الشركة المدرج في وول ستريت، سجلت القيمة السوقية في ختام جلسة أمس الأربعاء 204.24 مليار دولار، نزولاً من 214.1 مليار دولار بنهاية 2023.

يأتي هذا التراجع وسط تصريحات صدرت عن إدارة الشركة في أكثر من مناسبة، بشأن تأثر المبيعات في أسواق داخل الشرق الأوسط وخارجها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبادر نشطاء بكثير من الدول العربية والإسلامية، بالدعوة إلى مقاطعة كل الشركات المشتبَه بدعمها إسرائيل، فيما أظهرت صور نشرها موقع ماكدونالدز إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، تقديمه وجبات للجيش الإسرائيلي.

والأربعاء انخفض سهم ماكدونالدز بنسبة 3.89%، بعد أن ألمحت إدارة الشركة في أثناء حديثها في مؤتمر UBS إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً طفيفاً في مبيعات الأعمال الدولية في الربع الأول الجاري مقارنة بالربع الرابع من 2023.

واعترفت الشركة ببداياتها الضعيفة في بعض أسواقها الدولية، بما في ذلك الصين وفرنسا والشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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