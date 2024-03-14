أعلنت الخميس منصة "جو أكاديمي"، وهي منصة للتعليم الإلكتروني توفر دورات تعليمية وتدريبية للطلاب في الأردن، تسجيل معلميها دروساً من المنهج الفلسطيني لإتاحتها مجاناً للطلاب في غزة.

وشدد إيهاب أبو دية مدير برامج المؤسسات الاستراتيجية على أهمية التعليم رغم الصعوبات الأخرى.

وقال: "باختصار زي ما إنتوا شايفين الحرب ما خلت ولا إشي، إحنا عارفين هلق للأسف هناك ما في لا أكل ولا شرب ولا أي شي، بس الناس مش منتبهة إنه التعليم جداً مهم، وإن شاء الله الحرب راح تخلص وآخرتها رح تخلص بإذن الله تعالى"، وفقاً لرويترز.

وأضاف: "لازم نكون إحنا مجهزين حالنا لإلهم، على طول هاي في مواد تعليمية بتقدروا تبلشوا مباشرة، وحتى الناس اللي نزحوا من غزة وراحوا على مصر أو أي دولة تانية كمان راح يكون لإلهم متاح التعلم مجاناً من خلال المنصة أو من خلال حتى الإنترنت".

وقالت جو أكاديمي التي عادة تقدّم الدروس عبر الإنترنت بمقابل مادي، إنها تريد إتاحة هذه الدروس لطلاب غزة مجاناً سواء للموجودين في القطاع عندما يهدأ الوضع أو لمن غادروا إلى الدول المجاورة.

ونقلت رويترز عن المعلم بالمنصة حمزة المنياوي قوله: "الطلاب حالياً بيمروا بظروف صعبة، وخلال حرب أنت بتحكي حرب، قررنا إحنا نساعدهم أقل ما فيها بحصص علمية مصورة وأيضاً مع أوراق عمل، يعني إحنا المادة اللي نصورها هون بنزل معها أوراق عمل بحيث إنه الطالب بس إن شاء الله بتخلص الحرب ويرجع على المدارس بيكون متذكر شو أخد".

وأدت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إلى القضاء على كل ما تبقى من مناحي الحياة الطبيعية بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية في القطاع المكتظ بالسكان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".