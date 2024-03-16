جددت تركيا تأكيدها دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وعدم الاعتراف بإلحاق روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بأراضيها بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية السبت، بمناسبة الذكرى العاشرة لإلحاق شبه جزيرة القرم المتمتعة بالحكم الذاتي بروسيا.

وقالت الوزارة إن روسيا ضمت جمهورية القرم التابعة لأوكرانيا، قبل 10 سنوات، بشكل ينتهك القانون الدولي، عبر استفتاء غير شرعي أجري في 16 مارس/آذار 2014.

وأضافت "بمناسبة الذكرى السنوية للضم، نكرر تأكيد أننا لن نعترف بهذا الوضع ونؤكد دعمنا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأردفت أن "وضع الأتراك التتار، وهم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، يمثل أولوية دائمة بالنسبة لبلادنا".

وعقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.