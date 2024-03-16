سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تجدد رفضها ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية
أكدت وزارة الخارجية التركية، رفضها من جديد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، ودعمها وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية، مشددة على مواصلة دفاعها عن حقوق ومصالح تتار القرم الأتراك، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لإلحاق شبه الجزيرة بروسيا.
تركيا تجدد رفضها ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية
الخارجية التركية أكدت دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية / صورة: AA
16 مارس 2024

جددت تركيا تأكيدها دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وعدم الاعتراف بإلحاق روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بأراضيها بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية السبت، بمناسبة الذكرى العاشرة لإلحاق شبه جزيرة القرم المتمتعة بالحكم الذاتي بروسيا.

وقالت الوزارة إن روسيا ضمت جمهورية القرم التابعة لأوكرانيا، قبل 10 سنوات، بشكل ينتهك القانون الدولي، عبر استفتاء غير شرعي أجري في 16 مارس/آذار 2014.

وأضافت "بمناسبة الذكرى السنوية للضم، نكرر تأكيد أننا لن نعترف بهذا الوضع ونؤكد دعمنا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأردفت أن "وضع الأتراك التتار، وهم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، يمثل أولوية دائمة بالنسبة لبلادنا".

وعقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us