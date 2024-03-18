سياسة
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محذراً من حدوث مجاعة.. "الأغذية العالمي" يدعو للسماح بدخول طواقمه شمال غزة
حذر برنامح الأغذية العالمي من أنه إذا لم تتمكن طواقمه من الدخول إلى غزة فإن آلاف الأطفال سيموتون جوعاً، مشيراً إلى أنه على وشك الإعلان عن "مجاعة" في شمالي القطاع، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوثها.
محذراً من حدوث مجاعة.. "الأغذية العالمي" يدعو للسماح بدخول طواقمه شمال غزة
برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن آلاف الأطفال سيموتون جوعاً شمال غزة إذا لم تدخل المساعدات / صورة: AA
18 مارس 2024

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، عن سوء الأوضاع في غزة، محذراً من أن "الموت جوعاً" سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم تمكّن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال القطاع.

وقدم كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية عارف حسين، عبر الفيديو كونفرانس، معلومات لصحفيين في الأمم المتحدة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وأشار حسين، إلى أن "الأطفال يموتون من الجوع في قطاع غزة، وبخاصة في الشمال".

وأوضح حسين أن البرنامج "على وشك إعلان المجاعة" في شمال غزة.

وأضاف: "بالنسبة إلى العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، المجاعة تعني الإعلان عن فشلنا الجماعي. وتعني أننا فشلنا ومات الناس والأطفال من الجوع".

وطالب حسين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث المجاعة.

وشدد على أن "الأطفال يموتون من الجوع" في عموم غزة.

ولفت إلى أنه: "إن لم نتمكن من الدخول إلى شمال غزة، فلن يموت 20-30 طفلاً بل آلاف منهم. لا يمكننا أن نسمح بذلك".​​​​​​​

وأظهر تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70% من سكان شمال قطاع غزة يواجهون "جوعاً كارثياً".

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود نحو مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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