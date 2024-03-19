سياسة
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الهجرة الدولية: ارتفاع عدد الفارين من حرب السودان إلى 8.5 ملايين نازح ولاجئ
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، أن عدد الفارين من ديارهم جراء الحرب الأهلية في السودان اقترب من 8.5 ملايين نازح ولاجئ.
الهجرة الدولية: ارتفاع عدد الفارين من حرب السودان إلى 8.5 ملايين نازح ولاجئ
الهجرة الدولية: ارتفاع عدد الفارين من حرب السودان إلى نحو 8.5 ملايين / صورة: Reuters
19 مارس 2024

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، أن عدد الفارين من ديارهم جراء الحرب الأهلية في السودان اقترب من 8.5 ملايين نازح ولاجئ.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تتواصل معارك في ولايات عديدة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية؛ مما خلف قرابة 13 ألفاً و900 قتيل.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في بيان، إن عدد النازحين داخل السودان بلغ 6 ملايين و505 آلاف و486 نازحا يتواجدون في 6 آلاف و991 موقعا في جميع ولايات البلاد الثمانية عشر.

بينما عبر مليون و955 ألفا و726 شخصاً الحدود إلى البلدان المجاورة، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكانت المنظمة أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فرار أكثر من 7 ملايين و700 ألف شخص من الحرب إلى أمكان أخرى داخل وخارج السودان.

ولم تتمكن جهود وساطة عربية وإفريقية من إنهاء هذه الحرب، التي حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 6 مارس/ آذار الجاري من أنها تهدد بإثارة أكبر أزمة جوع في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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