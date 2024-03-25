سياسة
2 دقيقة قراءة
تمنّوا أن تنتهي الحرب.. مسيحيو غزة يحتفلون بـ"أحد الشعانين"
شاركت عائلات مسيحية بغزة في القداس الاحتفالي بمناسبة "أحد الشعانين" الذي يعدّ من أهم الأعياد المسيحية، وتمنوا أن تنتهي الحرب في القطاع.
تمنّوا أن تنتهي الحرب.. مسيحيو غزة يحتفلون بـ"أحد الشعانين"
تمنوا أن تنتهي الحرب.. مسيحيو غزة يحتفلون بـ"أحد الشعانين" / صورة: AA
25 مارس 2024

أقام المسيحيون الفلسطينيون في قطاع غزة، الأحد، قداساً خاصاً بمناسبة "أحد الشعانين"، رغم الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر.

وتجمّعت الأسر المسيحية من بينهم أطفال، في كنيسة العائلة المقدسة، في مدينة غزة، لأداء القدّاس.

ولوَّح المسيحيون خلال القداس بسعف النخيل، وتمنوا أن تنتهي الحرب في قطاع غزة ويعمّ الأمن والسلام والاستقرار.

وتعرضت الكنيسة لأضرار جراء الاستهدافات المتكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيطها.

ودمَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 كنائس خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

و"أحد الشعانين" هو الأحد الأخير قبل عيد الفصح، حيث يُحيي فيه المسيحيون ذكرى "دخول السيد المسيح عيسى، عليه السلام، مدينة القدس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us