أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، اعتراضه هدفاً جوياً مشبوهاً، أُطلق من سوريا نحو شمالي البلاد.

وجاء في بيان رسمي صدر عن الجيش: "قبل قليل اعترضت طائرة حربية هدفاً جوياً مشبوهاً كان في طريقه من سوريا نحو إسرائيل".

أفاد البيان، أنه "لم يُرصد اختراق الهدف المجال الجوي الاسرائيلي".

وبين فينة وأخرى، يعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق صواريخ أو أجسام مشبوهة من الأراضي السورية نحو شمالي البلاد.

ومقارنة بالحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، تعتبر هضبة الجولان المحتلة هادئة نسبياً، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة.