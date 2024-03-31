سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلِق من سوريا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه هدفاً جوياً مشبوهاً، أُطلق من سوريا نحو شمال البلاد، فيما "لم يُرصد اختراق الهدف للمجال الجوي الاسرائيلي"، وفق بيان من الجيش.
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلِق من سوريا
لم يُرصد اختراق الهدف للمجال الجوي الاسرائيلي- الجولان/ أرشيفية  / صورة: AFP
31 مارس 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، اعتراضه هدفاً جوياً مشبوهاً، أُطلق من سوريا نحو شمالي البلاد.

وجاء في بيان رسمي صدر عن الجيش: "قبل قليل اعترضت طائرة حربية هدفاً جوياً مشبوهاً كان في طريقه من سوريا نحو إسرائيل".

أفاد البيان، أنه "لم يُرصد اختراق الهدف المجال الجوي الاسرائيلي".

وبين فينة وأخرى، يعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق صواريخ أو أجسام مشبوهة من الأراضي السورية نحو شمالي البلاد.

ومقارنة بالحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، تعتبر هضبة الجولان المحتلة هادئة نسبياً، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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