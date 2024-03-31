شهدت مدينة إعزاز شمال سوريا مساء السبت، انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأشارت قوات الدفاع المدني إلى أن بعض الإصابات بالغة الخطورة ونُقلت إلى مستشفيات محلية.

وأفاد مراسل الأناضول أن السيارة المفخخة جرى تفجيرها في أحد الشوارع الحيوية بالمدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وقال سكان وعمال إنقاذ إن الانفجار وقع في أثناء ذروة فترة التسوق المسائية بعد الإفطار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، فيما شددت قوات الأمن تدابيرها إثر الهجوم.

وأظهرت مشاهد بثها نشطاء مشاهد للحظات الأولى من موقع انفجار السيارة المفخخة عقب انفجارها وسط السوق الرئيسية بمدينة إعزاز.