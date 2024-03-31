أدلى مراد قوروم مرشح تحالف الجمهور لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى الأحد، بصوته في انتخابات تركيا المحلية في منطقة كاغيت خانة بإسطنبول.

ووصل قوروم وزوجته وابنه محمد إلى مدرسة "إيمجه" الابتدائية للمشاركة في انتخابات تركيا المحلية الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.

واستقبل المواطنون قوروم أمام المدرسة بالتصفيق والتقط معهم الصور.

وفي تصريح صحفي عقب التصويت، أعرب قوروم عن أمنياته في أن تعود نتائج الانتخابات بالنفع والفائدة على تركيا والشعب التركي.

يشار إلى أن تحالف الجمهور أسسه حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية.

وبدأ الناخبون الأتراك الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية وعددها 81، لفترة تستمر 5 سنوات.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليوناً و441 ألفاً و882 ناخباً.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقاً انتخابياً، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81.