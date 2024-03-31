أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الأحد، بياناً أفاد فيه بأن بنيامين نتنياهو سيخضع الليلة لجراحة فتاق تحت تخدير كلي، وسيتولى نائبه وزير العدل ياريف ليفين مهامه مؤقتاً.

وأوضح البيان أنه "خلال فحص روتيني مساء السبت، اكتُشف فتاق نتنياهو".

وكشف أنه "بعد التشاور مع أطبائه، تقرر أن يصل رئيس الوزراء الليلة (مساء الأحد)، في نهاية جدول أعماله، إلى المستشفى لإجراء جراحة فتاق تحت تخدير كلي".

وخلال فترة تغيب نتنياهو، سيشغل منصبه مؤقتاً نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين، وفق البيان.

ونتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، وسبق أن خضع في يوليو/تموز 2023 لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ويخضع للعملية الجراحية الجديدة في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويُصِرّ نتنياهو على مواصلة هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي في 25 مارس/آذار الجاري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".