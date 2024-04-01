سياسة
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119 منذ بدء العدوان.. الأردن يعلن عمليات إنزال جوي مشتركة جديدة في غزة
قالت "سنتكوم" إنها أجرت عملية إنزال جوي لأكثر من 50 ألف وجبة غذائية في قطاع غزة. و في بيان آخر أعلن الجيش الأردني، الأحد، أنه نفَّذ 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية بمشاركة 5 دول شمال قطاع غزة.
119 منذ بدء العدوان.. الأردن يعلن عمليات إنزال جوي مشتركة جديدة في غزة
إنزال جوي لأكثر من 50 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة / صورة: AP
1 أبريل 2024

نفَّذت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم), الاثنين، عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على قطاع غزة.

وقالت "سنتكوم" على منصة إكس، إنها أسقطت، ظُهر الأحد، مساعدات غذائية على غزة تحوي أكثر من 50 ألف وجبة غذائية ومياهاً للشرب.

وذكرت القيادة المركزية أنّها ستواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة من الجو.

و على الجانب الآخر، أعلن الأردن، الأحد، تنفيذ 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية شمال قطاع غزة، بمشاركة 5 دول.

جاء ذلك وفق بيان للجيش الأردني، قال فيه: "نفَّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم (الأحد)، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع شمال قطاع غزة بمشاركة 5 دول شقيقة وصديقة".

وأشار إلى مشاركة طائرتين أردنيتين، و 4 أمريكية، و 4 من ألمانيا وبريطانيا ومصر والإمارات، بواقع واحدة كل دولة.

ولفت الجيش الأردني إلى ارتفاع عدد الإنزالات التي نفّذها منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي على القطاع إلى 65 إنزالاً جوياً أردنياً، و119 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول "شقيقة وصديقة".

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وخلَّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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