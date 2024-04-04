سياسة
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مجلس الأمن الدولي يخفق في إدانة قصف بعثة إيران في دمشق
عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مساء الأربعاء بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم تعرض له مجمع السفارة الإيرانية في سوريا، وتتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.
مجلس الأمن الدولي يخفق في إدانة قصف بعثة إيران في دمشق
مجلس الأمن الدولي يخفق في إدانة قصف بعثة إيران في دمشق / صورة: Reuters
4 أبريل 2024

عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مساء الأربعاء بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم تعرض له مجمع السفارة الإيرانية في سوريا، وتتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.

وتتعين الموافقة على البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية الدول بالمجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث يوم الاثنين في دمشق "لا تزال غير واضحة"، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء.

وقال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة في منشور على تويتر "هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها ’الترويكا’ الغربية ونهجها... تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانات في الماضي يدين فيها الهجمات على المقار الدبلوماسية.

وأدان الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الهجوم وقال إنه يتعين احترام حصانة المباني والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية، ودعا إلى ضبط النفس.

وتقول الولايات المتحدة إنها ليست متأكدة من وضعية المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق، لكنها "ستشعر بالقلق" إذا كان منشأة دبلوماسية.

وبينما نفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه مبنى السفارة الإيرانية، زعمت قصف مبنى مجاور لها "كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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