أحرزت تركيا المرتبة السابعة عالمياً في مجال السياحة العلاجية بفضل التشجيع الحكومي ومؤسساتها الصحية العديدة المعتمدة.

ووفق بيانات وزارة التجارة التركية، فقد ارتفعت إيرادات تركيا من صادرات الخدمات الصحية إلى 2.3 مليار دولار في عام 2023، مع دخول 1.4 مليون سائح صحي إلى البلاد.

وتضم بوابة "شفاء في تركيا" الإلكترونية، التي أُطلقت بدعم من الوزارة، وهي واجهة قطاع السياحة الصحية في تركيا، 175 مؤسسة عاملة في هذا القطاع، وتتزايد طلبات المشاركة في البوابة يوماً بعد يوم.

وحقق القطاع إيرادات مقدارها 1.9 مليار دولار من صادرات الخدمات الصحية في عام 2022، وارتفع هذا الرقم إلى 2.3 مليار دولار في عام 2023.

وقدمت وزارة التجارة لشركات الخدمات الصحية تمويلاً بقيمة 22.8 مليون دولار لدعم عملياتها، إذ تتخذ خطوات نحو هدف أن تصبح مركزاً عالمياً للسياحة الصحية.

ويأتي معظم السياح القاصدين العلاج من ألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وأفغانستان ودول الشرق الأوسط.

ويرجع خبراء طبيون الأسباب التي تجعل من تركيا مركز جذب للسياحة الطبية إلى عدة عوامل منها تقديم أسعار تنافسية مقارنة بالدول الأوروبية ووجود المشافي المعتمدة في عديد من الاختصاصات، إضافة إلى كونها إحدى الوجهات السياحية التي تحظى بشعبية واسعة لدى عديد من دول العالم.

وفي تركيا 648 مستشفى و179 مركزاً طبياً و1124 منشأة صحية و 2096 عيادة حاصلة على ترخيص السياحة الصحية. وحسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة التركية، بلغ عدد المنشآت الصحية الحاصلة على ترخيص السياحة الصحية في تركيا 4047 منشأة.