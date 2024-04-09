أعلنت 5 دول عربية، مساء الثلاثاء، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء، ليرتفع عدد الدول العربية التي أعلنت إلى 19 دولة.

وأعلن مفتي الأردن، أحمد الحسنات، أن يوم الأربعاء، هو غرة شهر شوال، بعد ثبوت رؤية الهلال، وذلك خلال فعالية، بثها التلفزيون الرسمي في البلاد، من مسجد الحسين بن طلال، حضرها وزير الأوقاف محمد الخلايلة، وعدد من رجال الدين وعلماء الفلك

وفي العراق، أعلن المرجع الديني (الشيعي)، علي السيستاني، ثبوت الرؤية الشرعية، وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، ليتفق مع ما أعلنه الاثنين الوقف السني في البلاد، في اتفاق قليلا ما يحدث.

وأعلن المغرب، وليبيا، وسلطنة عمان، الموعد ذاته أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات منفصلة صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ودار الإفتاء الليبية، ووكالة الأنباء العمانية.

والإثنين، أعلنت السعودية والإمارات، وقطر والكويت والبحرين والسودان ومصر وفلسطين، ولبنان واليمن وتونس والجزائر وسوريا وموريتانيا، في مواقف رسمية، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر أيضا.

ولم يتضح على الفور موعد بدء عيد الفطر في جيبوتي والصومال وجزر القمر، غير أن الأرجح أنهم في الموعد ذاته الأربعاء، بناء على رؤية هلال رمضان الذين اتفقوا فيها مع السعودية.

وشهدت بداية شهر رمضان اختلافات في إعلان رؤية الهلال، وبخلاف أغلبية عربية أعلنت أول رمضان الاثنين 11 مارس/آذار الماضي، أعلنت دول بينها الأردن والمغرب وسلطنة عمان وليبيا أن رمضان بدايته الثلاثاء.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط عدوان وحرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة