سياسة
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أحمد عبد الله الصباح رئيساً جديداً للحكومة في الكويت
صدر مرسوم أميري في الكويت بتعيين أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيساً جديداً للوزراء. ليكون ثاني رئيس حكومة بعهد أمير البلاد الحالي الشيخ مشعل الجابر الصباح  الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2023.
أحمد عبد الله الصباح رئيساً جديداً للحكومة في الكويت
أمير الكويت يصدر مرسوماً بتعيين أحمد عبد الله الصباح رئيساً جديداً للحكومة / صورة: Reuters
15 أبريل 2024

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، مرسوماً بتعيين أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيساً جديداً للوزراء.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بعد نحو أسبوع من قبول أمير البلاد استقالة الحكومة السابقة عقب الانتخابات النيابية.

ووفق المرسوم صدر قرار التعيين بعد "مشاورات تقليدية"، ويلزم رئيس الوزراء الجديد تقديم أسماء الوزراء لأمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينه.

والشيخ أحمد عبد الله الصباح ثاني رئيس حكومة في عهد الأمير مشعل الصباح، عقب توليه مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، قبل الأمير استقالة الحكومة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، (تولى منصبه في يناير/كانون الثاني 2024)، وذلك بعد يومين من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

وتنص المادة 57 من الدستور على أنه "يُعاد تشكيل الوزارة (الحكومة) على النحو المبيّن بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

وأوائل أبريل/نيسان الجاري، أجريت الانتخابات النيابة الأولى بعهد أمير البلاد الحالي.

وسجلت الانتخابات مشاركة بنسبة 62 بالمئة، وفق وزارة الإعلام وفوز امرأة واحدة من بين 50 نائباً بمقعد بالبرلمان، ومحافظة مرزوق الغانم وأحمد السعدون رئيسي مجلس النواب السابقين على مقعديهما.

ويغلب التوتر على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، ما أدى مراراً إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إقالتها؛ إثر استجوابات متكررة من النواب، إضافة إلى حلِّ مجلس الأمة مرات عديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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