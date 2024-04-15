أفادت قناة عبرية رسمية، مساء الاثنين، بأن سلاح الجو الإسرائيلي أنهى استعداداته لهجوم محتمل على إيران، بينما هدد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بردّ سريع وقوي على هذه الخطوة.

وأوضحت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية أن "إسرائيل تخطط لهجوم محدود بشكل يسمح لإيران باحتوائه وعدم الردّ عليه، وجرّ المنطقة إلى حرب شاملة".

وأشارت إلى أن "في إسرائيل يريدون الإبقاء على غزة ساحةً رئيسيةً ولا يريدون تحويلها إلى ساحة ثانوية من خلال التصعيد مع إيران".

مع ذلك، أكدت القناة أن المسؤولين في إسرائيل "يرون ضرورة الردّ لأن الحديث يدور عن تجاوز إيران الخط الأحمر، بإطلاقها لأول مرة صواريخ وطائرات مسيرة من أراضيها مباشرة تجاه إسرائيل".

ولم تتطرق "كان" لملامح الهجوم الإسرائيلي، لكنها لم تستبعد تنفيذ تل أبيب عمليات اغتيال في إيران، أو هجوماً إلكترونياً واسع النطاق.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله "سيكون هناك ردّ على الهجوم الإيراني (لكن) السؤال يتعلق فقط بمتى وأين". وأضاف المسؤول: "إسرائيل تعهدت بإبلاغ الولايات المتحدة قبل أي عمل هجومي مخطط له في إيران"، حسب المصدر ذاته.

ردّ سريع وقوي

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إسرائيل من رد سريع وواسع وأقوى في حال شنت هجوماً على بلاده.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، جمع اتصال هاتفي الاثنين عبد اللهيان مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون بحثا خلاله الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكر عبد اللهيان لنظيره أن الهجوم الإيراني على إسرائيل يأتي في إطار "الدفاع عن النفس"، وذكر أن "سياسات إسرائيل التدميرية" هي السبب الجذري للأزمات في المنطقة.

وأعرب عن استغرابه موقف "الشعور بالقلق" لبريطانيا من الردّ الإيراني الذي يأتي حسب ما ذكره بأنه "في إطار الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بعد استهداف إسرائيل بوحشية" للقسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق.

وفي تعليقه على احتمالية شنّ إسرائيل هجوماً على الأراضي الإيرانية، قال عبد اللهيان: "إيران لا تريد تصعيد التوتر في المنطقة، لكن إذا كان النظام الإسرائيلي يبحث عن المغامرة، فإن ردّنا التالي سيكون أسرع وأقوى وأوسع".

وبالمقابل وصف كاميرون الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه "مثير للقلق" قائلاً: "سنطلب من إسرائيل عدم الردّ لأننا لا نريد أن يتكرر ما حدث مؤخراً وعلى نطاق أوسع".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، بينما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافاً إسرائيلية "بنجاح".

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها بينها "حزب الله" في لبنان، وجاء ردّاً على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.

وتتهم طهران تل أبيب بشن هجوم دمشق الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي، بينما لم تعترف تل أبيب أو تنفِ رسمياً مسؤوليتها عن الهجوم. ​​​​​​​

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين لم تسمهم، توقعهم "أن ترد إسرائيل بسرعة على هجوم إيران وقد يكون ذلك اليوم الاثنين"