سياسة
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هيئة فلسطينية: الاحتلال قتل عشرات الأسرى منذ السابع من أكتوبر
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 16 أسيراً معروفين وعشرات آخرين مجهولين من غزة، مشيرة إلى أن "الأسرى يواجهون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول هجمة شرسة هي الأبشع".
هيئة فلسطينية: الاحتلال قتل عشرات الأسرى منذ السابع من أكتوبر
سجون إسرائيلية / صورة: AA
16 أبريل 2024

صرّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 16 أسيراً معروفي الهوية وعشرات من أسرى غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر "هيئة شؤون الأسرى" (حكومية) في رام الله، عشية يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 أبريل/نيسان من كل عام.

وأوضح فارس أن "الأسرى الفلسطينيين يواجهون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول هجمة شرسة هي الأبشع في تاريخ الحركة الأسيرة".

وذكر أن "الأوضاع في السجون الإسرائيلية كارثية، إذ قتلت إسرائيل 16 أسيراً يعرفون بالاسم، فيما قتل العشرات من أسرى قطاع غزة دون معرفة عددهم وأسمائهم".

واتهم فارس إسرائيل بـ"استدراج الأسرى إلى المواجهة من أجل قمعهم وقتلهم"، لافتاً إلى وجود سجانين مسلحين داخل الأقسام.

9500 أسير فلسطيني

وفي السياق، أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (أهلي)، بياناً، عشية يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 أبريل/نيسان من كل عام.

وذكر البيان أن عدد المعتقلين في سجون إسرائيل وصل إلى أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 80 سيدة، وأكثر من 200 طفل موزعين على سجون "مجدو" و"عوفر" و"الدامون".

وأكد أن عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) ارتفع إلى أكثر من 3660، حتى بداية أبريل/نيسان الجاري، بينهم 22 سيدة وأكثر من 40 طفلاً.

ويأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام على وقع حرب مدمرة في غزة اعتقلت خلالها القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية، وتواجه تل أبيب اتهامات من جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية محلية ودولية بتنفيذ عمليات تعذيب وإعدام لأسرى ميدانياً وفي معتقلاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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