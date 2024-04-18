يعاني آلاف الجنود الإسرائيليين صدمات نفسية قوية، جراء المعارك و"المشاهد القاسية" التي تعرضوا لها خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ورجّحت وزارة الأمن الإسرائيلية، تضاعف عدد الجنود المصابين بأزمات نفسية بـ3 أضعاف حتى نهاية العام الجاري.

وكشفت القناة العبرية الرسمية، أن قسم التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية يستعد لاستيعاب 20 ألف جريح جديد حتى نهاية العام الحالي، 40% منهم سيعانون صدمات نفسية تشمل الاكتئاب والقلق والكرب ما بعد الصدمة ومصاعب في الاتصال وحالات نفسية صعبة.

ونقلت القناة عن وزارة الأمن قولها إن 7209 جرحى جدد انضموا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لقسم التأهيل.

وأوضحت أن 30% منهم (2111 جريحاً) يكابدون اليوم حالات نفسية بدرجات متفاوتة، 95% منهم جنود رجال يخدمون في نطاق جيش الاحتياط وهم دون سن الثلاثين.

كما أفادت "القناة 13 " العبرية، الأربعاء، بتلقي 2000 من أقارب الجنود الجرحى علاجات نفسية.

وتحدثت القناة عن ارتفاع حاد باستهلاك المسكنات والمخدرات والكحول في ظل استمرار حالات الخوف الشديد والاضطراب النفسي الناجمين عن التصعيد والتوترات.

ووفق معطيات جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني، الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود وجُرح 3 آلاف و219 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بينما نقل موقع "والا" الإسرائيلي اعتراف الجيش بإعاقة أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية حربه على غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ نصف سنة حرباً مدمّرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".