سياسة
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حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.. والاحتلال يواصل قصفه جنوب لبنان
أعلن حزب الله استهدافه موقعي زبدين ورويسات العلم وتجمعاً لجنود بمستوطنات إسرائيلية، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة جنوب لبنان.
حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.. والاحتلال يواصل قصفه جنوب لبنان
منزل مدمر جراء غارات إسرائيلية على قرية المنصوري بجنوب لبنان، 17 إبريل/نيسان 2024 / صورة: AFP
18 أبريل 2024

أكد حزب الله استهداف موقعين عسكريين وتجمع جنود إسرائيليين عند حدود لبنان الجنوبية، في وقت تشهد فيه الحدود منذ صباح الاثنين تصعيداً غير مسبوق من حيث وتيرة ونوعية الهجمات المتبادلة بين الحزب وإسرائيل.

وأفاد الحزب في بيانٍ الخميس بأن مقاتليه استهدفوا "موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية، وأصابوه بشكل مباشر".

وفي بيان آخر، أشار الحزب إلى استهداف "موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته بشكل مباشر".

كما أعلن الحزب في بيان ثالث، أن "المقاومة استهدفت تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة (مستوطنة) حانيتا بالأسلحة الصاروخية، وأصابته إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حزب الله استهداف تجمعات ومواقع عسكرية عدة شمالي إسرائيل.

وفي بيان منفصل أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في مواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان ليرتفع الإجمالي إلى 279 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في المقابل، واصل جيش الاحتلال تكثيف قصفه الجوي والمدفعي مستهدفة عدة منازل في مناطق متفرقة جنوب لبنان.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً متقطعاً عند الحدود.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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