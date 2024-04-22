توفي العلامة اليمني وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ عبد المجيد الزنداني، الاثنين، في أحد مستشفيات إسطنبول، عن عمر ناهز 82 عاماً، حسب ما أعلن نجله محمد عبر منصة إكس.

والزنداني، مؤسس جامعة الإيمان باليمن، ومؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة، ورئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح.

ونعى علماء وهيئات إسلامية عديدة الشيخ الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن سابقاً.

وتوالت بيانات النعي والتعزية في وفاة الشيخ الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن سابقاً، من جانب العلماء والسياسيين والإعلاميين.

وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر منصة إكس إنه "يعزي الأمة الإسلامية في وفاة الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني، عضو الاتحاد، والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسُّنة".

ووُلد الزنداني عام 1942 في قرية الظهبي بمديرية الشعر من محافظة إب في اليمن، وتلقى التعليم الأولي في الكتّاب إبان الحكم الإمامي، ثم انتقل إلى عدن، وأكمل الدراسة النظامية فيها. كما درس في مصر، وحصل على إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، وعاد إلى اليمن بعد ثورة 1967 وشارك في العمل السياسي.