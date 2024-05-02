ومع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، قدّرَت الأمم المتحدة أنّ إعادة إعمار القطاع ستكلّف ما بين 30 و40 مليار دولار.

وأعلن الأمين العامّ المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري في مؤتمر صحفي بعمّان، أن "حجم الدمار هائل وغير مسبوق".

وتابع: "إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".

وأكّد أن قضية إعادة الإعمار "مكلفة للغاية ستستغرق وقتاً طويلاً"، مشيراً إلى أن كلفتها "تبلغ نحو 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض".

وأشار إلى أنه "جرى بحث تمويل (إعادة الإعمار) مع دول عربية، وتوجد إشارات إيجابية للغاية حتى الآن"، بلا تفاصيل أخرى.

تستغرق عدة عقود

في السياق نفسه أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى أن عملية إعادة بناء المنازل المهدمة في قطاع غزة ستستمرّ حتى عام 2040 على الأقلّ، وقد تستغرق عدة عقود.

وأشار التقرير إلى أن تقييم البناء يشير إلى أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمَّرة بالكامل" في حال تصوُّر تتبع فيه وتيرة إعادة الإعمار الإيقاع الذي حدث في كثير من الصراعات السابقة في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط، مجاعة ودمار شامل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.