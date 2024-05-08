سياسة
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"يدك ملطخة بالدماء".. مغني راب أمريكي ينتقد تواطؤ إدارة بايدن في حرب غزة
أصدر مغني الراب الأمريكي الشهير، ماكليمور، أغنية جديدة لدعم الفلسطينيين، تُشكِّك في دور إدارة بايدن في "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وتُشيد بالطلاب المتظاهرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد الفظائع التي يتعرض لها الفلسطينيون.
"يدك ملطخة بالدماء".. مغني راب أمريكي ينتقد تواطؤ إدارة بايدن في حرب غزة
مغني الراب الأمريكي ماكليمور / صورة: AFP
8 مايو 2024

وقال ماكليمور مغنياً من قاعة "هند": "إذا كان الطلاب منتشرين في الخيام على العشب، فهل احتلال الساحة مخالف للقانون حقّاً؟ وسبب لاستدعاء الشرطة وتفريقهم؟ أين تقع الإبادة الجماعية في تعريفك؟!".

وتحمل الأغنية اسم المبنى الذي تمركز فيه الطلاب، مؤخراً في جامعة كولومبيا وأعادوا تسميته على اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، 6 سنوات، التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال ماكليمور، متوجهاً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن: "يدُك ملطخة بالدماء"، مؤكداً أنه لن يصوّت له في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأضاف أن "إسرائيل دولة تعتمد على نظام الفصل العنصري لدعم تاريخ احتلال عنيف مستمر منذ 75 عاماً".

وتابع: "نحن نرى أكاذيبهم، حيث يزعمون أن معاداة السامية معادية لليهود / لقد رأيت إخوة وأخوات يهود هناك يركبون سياراتهم متضامنين ويصرخون معهم فلسطين حرة".

وقال ماكليمور إنه بمجرد أن تصبح أغنيته متاحة للبث، فإن جميع العائدات ستذهب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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