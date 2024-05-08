وقال ماكليمور مغنياً من قاعة "هند": "إذا كان الطلاب منتشرين في الخيام على العشب، فهل احتلال الساحة مخالف للقانون حقّاً؟ وسبب لاستدعاء الشرطة وتفريقهم؟ أين تقع الإبادة الجماعية في تعريفك؟!".

وتحمل الأغنية اسم المبنى الذي تمركز فيه الطلاب، مؤخراً في جامعة كولومبيا وأعادوا تسميته على اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، 6 سنوات، التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال ماكليمور، متوجهاً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن: "يدُك ملطخة بالدماء"، مؤكداً أنه لن يصوّت له في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأضاف أن "إسرائيل دولة تعتمد على نظام الفصل العنصري لدعم تاريخ احتلال عنيف مستمر منذ 75 عاماً".

وتابع: "نحن نرى أكاذيبهم، حيث يزعمون أن معاداة السامية معادية لليهود / لقد رأيت إخوة وأخوات يهود هناك يركبون سياراتهم متضامنين ويصرخون معهم فلسطين حرة".

وقال ماكليمور إنه بمجرد أن تصبح أغنيته متاحة للبث، فإن جميع العائدات ستذهب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة".