وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: إن "وقف إدخال المساعدات إلى غزة ينذر بموجة تجويع جديدة ترغب فيها إسرائيل في جنوب القطاع، على غرار ما حدث في شماله".

وأشار إلى أن "منع المصابين من السفر للعلاج خارج غزة بسبب احتلال إسرائيل معبر رفح ينذر بتداعيات خطيرة على حياتهم".

وأضاف: "تمنع إسرائيل دخول المساعدات بسبب إغلاقها معبر كرم أبو سالم وسيطرتها على معبر رفح، الذي يربط بين قطاع غزة ومصر".

ولفت إلى أن "قطاع غزة أمام كارثة إنسانية خلقها الجيش الإسرائيلي من خلال احتلاله معبر رفح، ونحن نعيش مرحلة خطيرة ومرحلة إنسانية لن تمر على الشعب الفلسطيني".

وصباح الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، ضمن ما تزعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في رفح منذ الاثنين، شملت توغلات برية وغارات جوية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.