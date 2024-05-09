أفاد موقع والا العبري، الخميس، أن رؤساء مستوطنات شمال إسرائيل، قرروا إعلان قيام ما سمَّوه "دولة الجليل" والانفصال عن إسرائيل، في "يوم الاستقلال" (ذكرى النكبة).

وأشار الموقع إلى أن رؤساء سلطات المستوطنات، أعربوا عن غضبهم من تجاهل حكومة نتنياهو، مع ما يجري لهم جراء التصعيد المتواصل مع حزب الله، مؤكدين نزوح 80 ألف مستوطن منذ 7 أشهر، دون أمل في العودة إلى المستوطنات،

وأكد المسؤولون أن أعضاء "منتدى خط المواجهة" قرروا إقامة "دولة الجليل" وتنفيذ انفصال أحادي، وقالوا إن الخطوة ستكون مصحوبة بإجراءات إضافية سيجري إعلانها.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رد على سؤال لعضو مجلس الحرب، بيني غانتس، حول ما إن كان المستوطنون سيعودون إلى مستوطناتهم في الأول من سبتمبر/أيلول، بقوله: "ماذا سيحدث لو عادوا بعد أشهر قليلة من 1 سبتمبر/أيلول؟".

ولفت الموقع، إلى أن رد نتنياهو أثار غضب رؤساء مستوطنات الشمال، فقرروا تنفيذ إجراءات احتجاجية، وصلت إلى حد إعلان مناقصة عامة لتحديد موقع لحكومتهم، وخلق بديل عن الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق"؛ خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لحرب إسرائيلية أسفرت عن أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.