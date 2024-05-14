سياسة
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بمشاركة 6 دول.. "الدفاع" التركية تعلن مواصلة مناورات "عنقاء الأناضول" بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن مناورات "عنقاء الأناضول الوطنية -2024" جارية بنجاح في ولاية قونيا وسط البلاد.
بمشاركة 6 دول.. "الدفاع" التركية تعلن مواصلة مناورات "عنقاء الأناضول" بنجاح
جانب من مناورات "عنقاء الأناضول الوطنية -2024" / صورة: الدفاع التركية / وزارة الدفاع التركية
14 مايو 2024

ونشرت الوزارة في حسابها على منصة إكس، مشاهد من مناورات "عنقاء الأناضول الوطنية -2024" الجارية في قيادة قاعدة الطائرات الرئيسية الثالثة في ولاية قونيا.

وذكرت الوزارة أن المناورات تشارك فيها قوات من أذربيجان، وقطر، وبولندا، ورومانيا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب تركيا.

وأوضحت الوزارة أن الغرض من التمرين هو محاولة تحسين عملية القيادة والسيطرة في نطاق عمليات إنقاذ الأفراد، وتحسين مستوى التشغيل البيني بين عناصر فرقة إنقاذ الأفراد والدول الأخرى في بيئة القتال، وتحديد مجالات التعاون.

وفي وقت سابق، أشارت الوزارة إلى أن المناورات ستتواصل لغاية 17 مايو/ الجاري.

وتنفّذ تركيا على أراضيها تدريبات عسكرية متنوعة في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة، بمشاركة واسعة من مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، إضافةً إلى مشاركين من دول إقليمية وعالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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