سياسة
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تحمل أقدم صورة للسلطان.. بيع ميدالية محمد الفاتح بمبلغ ضخم في لندن
بيعت الميدالية البرونزية التي تحمل أقدم صورة معروفة للسلطان العثماني محمد الفاتح بـ 1.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.78 مليون دولار) في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن.
تحمل أقدم صورة للسلطان.. بيع ميدالية محمد الفاتح بمبلغ ضخم في لندن
تحمل الميدالية البرونزية أقدم صورة معروفة للسلطان العثماني محمد الفاتح / صورة: AA
21 مايو 2024

وتحدث مدير دار مزادات بونهامز للفنون الإسلامية والهندية أوليفر وايت، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الميدالية التي طرحت للبيع بسعر بدأ من 900 ألف جنيه إسترليني (1.14 مليون دولار تقريباً).

وأشار وايت إلى أن الميدالية التي عرضت بشكل منفصل عن جميع الأعمال في المعرض في دار المزادات يعتقد أنها صنعت في إيطاليا خلال عصر النهضة.

وأوضح أن لوحة "الفاتح" لجنتيلي بيليني كانت معروفة على أنها أقدم صورة شخصية للفاتح حتى اكتشاف الميدالية في مجموعة قبل 20 عاماً.

وقال: "وُصف الفاتح في الميدالية على أنه (الأمير العظيم)، وتظهر لنا التعبيرات المحيطة بالميدالية أنها صنعت في شبابه لأن هذا ليس لقباً إمبراطورياً".

وأضاف: "استخدم هذا الوصف أيضاً في الإمبراطورية العثمانية في أربعينيات القرن الخامس عشر، لذلك نسبنا تاريخ الميدالية إلى عام 1450".

ولفت وايت إلى أن الميدالية طلبها الفاتح شخصياً، لأنه لا يمكن لأحد أن يصنع ميدالية باسمه.

وأردف: "الثقب الموجود وسط الميدالية على حالته الأصلية جعلنا نعتقد أنه جرى تعليقها في مكان ما أو حتى ارتداؤها حول الرقبة".

وذكر أنه سيُباع في المزاد سيوف ومراسيم ومنشورات من العصر العثماني مع عديدٍ من الأعمال من العالم الإسلامي والهند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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