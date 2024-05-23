جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، في العاصمة التركية أنقرة.

ودعا فيدان إلى تسهيل منح تأشيرة الدخول للأتراك إلى أن يرفعها الاتحاد الأوروبي بالكامل عن مواطني بلاده.

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى موافقته على تنفيذ التغييرات اللازمة لحل مشكلة التأشيرة، وأن الخارجية التركية مستمرة في العمل على استكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار الوزير فيدان إلى أنه سيجري خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التغييرات التشريعية في هذا الصدد.

وتابع: "نتواصل مع الدول الأوروبية من أجل تسهيل وتسريع منح التأشيرة، خصوصاً لرجال الأعمال والطلاب، ونتواصل أيضاً مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة".

وذكر فيدان أنه بحث مع فارهيلي مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وقضايا أخرى تتعلق بتوسيع الاتحاد، مؤكداً أن أنقرة ترغب باستمرار العلاقات مع الاتحاد بمسارٍ إيجابي.

وشدد على أهمية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن وزارته تعمل بهذا الخصوص مع وزارة التجارة التركية.

وأوضح فيدان أن اتفاقاً من حيث المبدأ مع الاتحاد الأوروبي قائم بشأن تحديث الاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يكون بطريقة مخططة وعلى أساس إطار زمني.

ودخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 1996، عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في 6 مارس/آذار 1995، عقب مفاوضات بين الجانبين.

وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية، مبررة ذلك بأنه يعتريها مشاكل بنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية.