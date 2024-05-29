وقال أردوغان في رسالة نشرتها رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "أهنئ بالذكرى السنوية 571 لفتح إسطنبول، ولكي نفهم روح الفتح لا بد من معرفة كيف تَحقَّق هذا النصر المبارك"، مضيفاً: "بعد الفتح أصبحت إسطنبول مع الحكم المتسامح والعادل لرجل الدولة العظيم السلطان محمد الفاتح، مركزاً تعيش فيه المعتقدات والثقافات المختلفة معاً".

وأشار إلى أن الفتح هو أحد الانتصارات الرائعة في تاريخ العالم وتاريخ الشعب التركي، موضحاً أن "إسطنبول، التي تُعَدّ مصدر إلهام للفنانين، أصبحت من بين المدن الأكثر شعبية في العالم باعتبارها مركز الأعمال والتمويل والتجارة والفن والثقافة والإيمان في بلدنا في تركيا".

وواصل: "إيمان وعزيمة ومثابرة السلطان محمد الفاتح وجنوده الأبطال عندما فتحوا إسطنبول يلهمنا اليوم لتحقيق هدف قرن تركيا"، وهو رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.

ويحتفل المسلمون عموماً والأتراك على خصوصاً، في 29 مايو/أيار من كل عام، بذكرى فتح إسطنبول، المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلّت عصيَّة على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون، وهو حدث اعتبره مؤرخون بداية عصر حديث.