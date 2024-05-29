سياسة
2 دقيقة قراءة
"من أعظم الانتصارات".. أردوغان يهنئ بالذكرى السنوية 571 لفتح إسطنبول
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، الشعب التركي والأمة الإسلامية بالذكرى السنوية 571 لفتح إسطنبول، لافتاً إلى أنها أصبحت بعد الفتح "مركزاً تعيش فيه المعتقدات والثقافات المختلفة معاً".
"من أعظم الانتصارات".. أردوغان يهنئ بالذكرى السنوية 571 لفتح إسطنبول
أردوغان: إسطنبول أصبحت بعد الفتح مركزاً تعيش فيه المعتقدات والثقافات المختلفة معاً / صورة: AA
29 مايو 2024

وقال أردوغان في رسالة نشرتها رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "أهنئ بالذكرى السنوية 571 لفتح إسطنبول، ولكي نفهم روح الفتح لا بد من معرفة كيف تَحقَّق هذا النصر المبارك"، مضيفاً: "بعد الفتح أصبحت إسطنبول مع الحكم المتسامح والعادل لرجل الدولة العظيم السلطان محمد الفاتح، مركزاً تعيش فيه المعتقدات والثقافات المختلفة معاً".

وأشار إلى أن الفتح هو أحد الانتصارات الرائعة في تاريخ العالم وتاريخ الشعب التركي، موضحاً أن "إسطنبول، التي تُعَدّ مصدر إلهام للفنانين، أصبحت من بين المدن الأكثر شعبية في العالم باعتبارها مركز الأعمال والتمويل والتجارة والفن والثقافة والإيمان في بلدنا في تركيا".

وواصل: "إيمان وعزيمة ومثابرة السلطان محمد الفاتح وجنوده الأبطال عندما فتحوا إسطنبول يلهمنا اليوم لتحقيق هدف قرن تركيا"، وهو رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.

ويحتفل المسلمون عموماً والأتراك على خصوصاً، في 29 مايو/أيار من كل عام، بذكرى فتح إسطنبول، المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلّت عصيَّة على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون، وهو حدث اعتبره مؤرخون بداية عصر حديث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us