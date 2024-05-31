وذكرت التقارير الإعلامية أن مورينيو يعتزم التوقيع على عقد لمدة عامين مع فريق فنربهتشة التركي لكرة القدم، مع وجود خيار لإضافة عام ثالث.

وكان الرئيس المرشح للنادي عزيز يلدرم، تَعهَّد خلال حملته الانتخابية بإحضار مورينيو (61 عاماً) إلى فنربهتشة، إذا انتُخب رئيساً للنادي.

وقال يلدرم خلال مؤتمر صحفي آنذاك: "تحدثنا مع جوزيه مورينيو، وهو مقتنع، وإذا اتفقنا على الشروط فسيأتي مورينيو".

وأضاف: "إذا كانت الإدارة الحالية تريد أيضاً العمل مع مورينيو، فعليها التوقيع معه".

وتابع: "إذا انتُخبت فسوف يستمرّ (مورينيو) معي، وفي حال إعادة انتخاب الإدارة الحالية فسيستمر معهم، وإذا خسرنا، أتعهد بدفع نصف راتب مورينيو".

ويكافح فنربهتشه، أحد أشهر أندية كرة القدم في تركيا، لاستعادة مجده السابق، إذ لم يحصل على لقب البطولة منذ موسم 2013-2014.

ويأمل النادي التركي في إنعاش حظوظه من خلال انضمام المدرب البرتغالي الجديد إلى صفوفه.

ويتمتع مورينيو بتجربة متألقة، عمل فيها لفترات مع أهمّ أندية كرة القدم مثل تشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، واشتهر بفطنته التكتيكية وقدرته على الفوز بالألقاب.