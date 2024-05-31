سياسة
2 دقيقة قراءة
"مكسب هامّ".. مورينيو يوقّع عقداً مع فنربهتشة التركي لكرة القدم
ذكرت تقارير إعلامية أن المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو حسم وجهته ووقّع عقداً مع فريق فنربهتشة التركي لمدة عامين، في خطوة مفاجئة أثارت صدمة في عالم كرة القدم.
"مكسب هامّ".. مورينيو يوقّع عقداً مع فنربهتشة التركي لكرة القدم
مورينيو يتوصل إلى اتفاق مع نادي فنربهتشة التركي (المصدر: BEIN SPORTS) / Others
31 مايو 2024

وذكرت التقارير الإعلامية أن مورينيو يعتزم التوقيع على عقد لمدة عامين مع فريق فنربهتشة التركي لكرة القدم، مع وجود خيار لإضافة عام ثالث.

وكان الرئيس المرشح للنادي عزيز يلدرم، تَعهَّد خلال حملته الانتخابية بإحضار مورينيو (61 عاماً) إلى فنربهتشة، إذا انتُخب رئيساً للنادي.

وقال يلدرم خلال مؤتمر صحفي آنذاك: "تحدثنا مع جوزيه مورينيو، وهو مقتنع، وإذا اتفقنا على الشروط فسيأتي مورينيو".

وأضاف: "إذا كانت الإدارة الحالية تريد أيضاً العمل مع مورينيو، فعليها التوقيع معه".

وتابع: "إذا انتُخبت فسوف يستمرّ (مورينيو) معي، وفي حال إعادة انتخاب الإدارة الحالية فسيستمر معهم، وإذا خسرنا، أتعهد بدفع نصف راتب مورينيو".

ويكافح فنربهتشه، أحد أشهر أندية كرة القدم في تركيا، لاستعادة مجده السابق، إذ لم يحصل على لقب البطولة منذ موسم 2013-2014.

ويأمل النادي التركي في إنعاش حظوظه من خلال انضمام المدرب البرتغالي الجديد إلى صفوفه.

ويتمتع مورينيو بتجربة متألقة، عمل فيها لفترات مع أهمّ أندية كرة القدم مثل تشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، واشتهر بفطنته التكتيكية وقدرته على الفوز بالألقاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us