وأعلن نادي العاصمة الإسباني في بيان، توقيع عقد مع مبابي "للسنوات الخمس المقبلة" مشيراً إلى أن النادي بطل أوروبا "عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان (44 هدفاً) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة".

وفي منشور على منصة إكس، قال مبابي: "تحقق حلمي، سعيد جداً وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد... لا أحد يستطيع أن يتخيل مدى سعادتي الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم (مشجعو ريال مدريد) وأشكركم على دعمكم الرائع".

وكان مبابي أعلن رحيله عن سان جيرمان في 10 مايو/أيار الماضي بعد سبع سنوات قضاها مدافعاً عن ألوانه ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفاً في 308 مباريات في مختلف المسابقات).

ولم يُخفِ المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين، ولا سيما من رئيس النادي فلورنتينو بيريز مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

لطالما أعرب مبابي عن رغبته في أن يترك بصمة في تاريخ اللعبة، ولا شك بأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد سيساعده في تحقيق هذا الهدف.

وفاجأ الفائز بكأس العالم 2018 باريس سان جيرمان العام الماضي عندما أرسل خطاباً يقول فيه إنه غير موافق على تفعيل البند الخاص بتمديد عقده لمدة عام واحد الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.

وأدت الرسالة إلى مواجهة مع النادي وحُذف مبابي من تشكيلة الفريق الأول قبل إعادته مجدداً.

ومع السماح للمهاجم مبابي بقضاء العام الأخير من عقده مع باريس سان جيرمان، لم يتمكن النادي الفرنسي من استرداد مبلغ 180 مليون يورو (195.95 مليون دولار) دفعها للتعاقد معه من موناكو عام 2017.

وعندما اكتملت عملية الانتقال، أصبح مبابي ثاني أغلى لاعب في العالم بعد زميله السابق في باريس سان جيرمان نيمار، الذي انتقل للفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو قادماً من برشلونة في العام نفسه.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في الماضي لكنه فشل، وقرر اللاعب تمديد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو/أيار 2022 بعدما رفض النادي الفرنسي عرضاً من العملاق الإسباني.

ومع التعاقد مع مبابي أخيراً، يمكن للنادي الإسباني تعزيز هيمنته في دوري الدرجة الأولى، إذ خسر مباراة واحدة فقط خلال حملته للفوز باللقب متقدماً بفارق عشر نقاط عن أقرب مطارديه، ولم يخسر أي مباراة خلال استعادته لقب دوري أبطال أوروبا.