سياسة
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للمرة الثالثة على التوالي.. تركيا بطل أوروبا لكرة القدم لمبتوري الأطراف
تُوّج المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف، السبت، ببطولة أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في النهائي على منافسه الإسباني بـ3 أهداف نظيفة.
للمرة الثالثة على التوالي.. تركيا بطل أوروبا لكرة القدم لمبتوري الأطراف
منتخب تركيا لكرة القدم لمبتوري الأطراف بطلاً لأوروبا للمرة الثالثة على التوالي / صورة: AA
8 يونيو 2024

وأقيمت البطولة الأوروبية الثالثة لكرة القدم لمبتوري الأطراف في مدينة إيفيان ليه باين، بمنطقة هوت سافوي في فرنسا.

من جهته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتخب بعد الفوز. وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ من كل قلبي فريقنا الوطني لكرة القدم لمبتوري الأطراف، الذي انتصر على إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم لمبتوري الأطراف وأصبح بطل أوروبا للمرة الثالثة على التوالي".

كما هنأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، منتخب بلاده، وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "إذا وُجد إيمان فلا يوجد عائق!، أهنئ من كل قلبي فريقنا الوطني لكرة القدم لمبتوري الأطراف على فوزه بالكأس، بفوزه على إسبانيا 3-0 في نهائي بطولة أوروبا.. شكراً لكم".

وأقيمت البطولة الأوروبية الثالثة لكرة القدم لمبتوري الأطراف في مدينة إيفيان ليه باين، بمنطقة هوت سافوي في فرنسا. والتقى المنتخب التركي منافسه الإسباني في النهائي على أرضية ملعب كميل فورنييه.

وأنهى المنتخب التركي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله قائد المنتخب رحمي أوزجان في الدقيقة الخامسة عشرة، وعزز في الدقيقة الثامنة والعشرين سيطرته بهدف ثان سجله اللاعب عمر غولريوز من ركلة ركنية.

واتسع الفارق أكثر بين الفريقين، في الدقيقة 33 عندما استحق المنتخب التركي ركلة جزاء ترجمها اللاعب فاتح شنتورك إلى هدف ثالث.

وتوّج منتخب تركيا بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية على التوالي في 2021، بعد اكتساحه نظيره الإسباني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في بولندا.

وكان المنتخب التركي قد أحرز لقب البطولة ذاتها، التي أقيمت في مدينة إسطنبول عام 2017، وفاز بجدارة على إسبانيا 6-صفر، بعد مباراة حفلت بالأهداف واللمسات الفنية المهارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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