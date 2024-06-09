وسمح المجلس بترشح 5 أسماء من التيار "المحافظ" وواحد من "الإصلاحي"، من بين 80 مرشحاً تقدموا بطلب خوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، وأرسل القائمة النهائية إلى وزارة الداخلية.

وضمت قائمة المرشحين النهائية، التي نشرتها وزارة الداخلية، 5 من "المحافظين"، هم، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي، ورئيس وقف الشهيد والمحاربين القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إضافة إلى المرشح الإصلاحي الوحيد، وزير الصحة السابق مسعود بيزشكيان.​​​​​​​

استبعاد أحمدي نجاد ولاريجاني

في المقابل، رفض المجلس طلب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد (67 عاماً) الذي كان يسعى مجدداً للعودة إلى الرئاسة التي شغلها لولايتين بين عامَي 2005 و2013.. وهي المرة الثالثة التي يُستبعد فيها نجاد من خوض السباق الرئاسي بعد استبعاده عامَي 2017 و2021.

كما رفض مجلس صيانة الدستور، المؤلَّف من 12 عضواً، هم 6 رجال دين (فقهاء) يعيّنهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية و6 من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس السلطة القضائية، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى، علي لاريجاني، على غرار ما فعل في عام 2021.

وكانت 4 نساء تقدَّمن بطلب ترشحهن هذا العام، لكن لم يحظَ أيٌّ منهن بالأهلية. ومنذ قيام الجمهورية الإيرانية عام 1979، لم يصدّق مجلس صيانة الدستور على ترشيح أي امرأة للانتخابات الرئاسية، فيما لا يكشف المجلس عادة الأسباب الموجبة لخياراته.

وفي انتخابات 2021، أجازت الهيئة لسبعة مرشحين فقط من أصل 592 متقدّماً، خوض الانتخابات، وأبطلت أهلية عديد من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة.. وقد سهّل ذلك انتخاب رئيسي، مرشّح التيار المحافظ المتشدّد، رئيساً من الدورة الأولى.