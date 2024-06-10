وذكرت وسائل إعلام نيجيرية نقلاً عن السلطات اليوم الاثنين، أن عناصر من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية شنُّوا هجوماً أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة كثيرين بجروح.

وتواجه نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات تشنّها عصابات مسلحة وتنظيمات إرهابية مثل "بوكو حرام" المرتبطة بداعش في أجزاء مختلفة من البلاد.​​​​​​​

ونهاية الشهر الماضي أعلنت سلطات البلاد مقتل 12 شخصاً وإصابة 20 آخرين في هجوم مسلح وقع على سوق شعبية في ولاية كادونا النيجيرية.

و"بوكو حرام" تنظيم نيجيري مسلَّح تأسس في يناير/كانون الثاني 2002، يدعو إلى "تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية" في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس/آذار 2015 ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي.