وأضافت اللجنة في بيان بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في 400 مقاطعة ألمانية، أن الأحزاب التي تنضوي تحت ائتلاف "إشارة المرور" (الحزب الديمقراطي الألماني الحاكم وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) تكبدت خسائر جدية في الانتخابات وحصلت مجتمِعةً على أقلّ من ثلث الأصوات.

وحصل التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على 30% من الأصوات، وحقّق حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين والمتشكك في الاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة، إذ حصل على 15.9% من الأصوات، ارتفاعاً من 11% في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019.

وجاء في المرتبة الثالثة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتز بحصوله على 13.9%، ليسجل أسوأ أداء في انتخابات ديمقراطية على مستوى ألمانيا منذ أكثر من قرن لتيار يسار الوسط، والذي كان تاريخيا أحد الأحزاب المهيمنة في السياسة الألمانية. وحل في المرتبة الرابعة حزب الخضر بحصوله على 11.9% متراجعاً من 20.5 التي سجلها في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019.

في المقابل حصل الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الثالث الأصغر في الائتلاف الحاكم، على 5.2%، وحصل الحزب الشعبوي الذي تأسس حديثاً "تحالف زارا فاغنكنشت" على نسبة 6.2%، في حين حصل حزب "اليسار" على 2.7% فقط.

وعلى مدار 4 أيام، صوّت الناخبون في 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي لاختيار 720 نائباً لـ5 سنوات مقبلة، وبدأ إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي مساء الأحد على شاشة عملاقة مثبَّتة في قاعة الجمعية العامة للبرلمان في بروكسل.

وتنتخب كل دولة أعضاءها بما يتناسب مع عدد سكانها، والدول الخمس الأولى التي تضمّ أكبر عدد من النواب في البرلمان الأوروبي حسب عدد سكانها هي: ألمانيا بـ96، وفرنسا بـ81، وإيطاليا بـ76، وإسبانيا بـ61، وبولندا بـ53. ومن المقرَّر أن تُعلَن النتائج الرسمية الاثنين، فيما تنعقد الجمعية العامة الأولى في 16 يوليو/تموز المقبل، لتبدأ الفترة التشريعية الجديدة.