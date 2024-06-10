وقال غولر إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، مؤكداً "نرفض بشكل قاطع هذه الإجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

يُذكر أن تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي أعلن مضطراً الخميس الماضي تأجيل ما يسمى "الانتخابات المحلية" بمناطق سيطرته شمال شرق سوريا من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 18 أغسطس/آب.

ويهدف التنظيم من إقامة انتخابات في المناطق التي يحتلها إلى كسب الشرعية في المناطق التي يحتلها شمال شرق سوريا، فيما لاقت مساعي التنظيم الإرهابي لإجراء الانتخابات انتقادات ومعارضة كبيرة داخل سوريا وخارجها.