وأفاد مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان بأن "جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن"، مؤكداً أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاماً) كان على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي في تمام الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (07:17 بتوقيت غرينتش)، وكان من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي في تمام الساعة 10:02 صباحاً، لكن ذلك لم يحدث.

وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما، وأمر بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة، بعدما فشل مسؤولو الطيران في الاتصال بالطائرة.

يشار إلى أن تشيليما كان قد جُرد في عام 2022 من سلطاته بعدما وُقف ووُجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي، وأسقط القضاء التهم عنه الشهر الماضي بعد أن حضر عدة جلسات أمام المحكمة.