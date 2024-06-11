سياسة
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فيدان يندّد بتوسع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مع التهجير والتطهير العرقي
ندّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتوسع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مع "الغزو والتهجير الجماعي والتطهير العرقي وجرائم الحرب"، لافتاً إلى أنه "بسبب النفاق والعمى الاستراتيجي لبعض الأفراد" فقدَ أكثر من 36 ألف فلسطيني حياتهم، وشُرّد الملايين.
فيدان يندّد بتوسع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مع التهجير والتطهير العرقي
فيدان يندّد بتوسع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مع التهجير والتطهير العرقي / صورة: AA
11 يونيو 2024

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة "بريكس" المنعقدة في مدينة يجني نوفغورود الروسية في إطار اجتماع وزراء خارجية التكتل الذي تتولى روسيا رئاسته الدورية.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن المرحلة الحالية تشهد اضطرابات كبيرة في العلاقات الدولية، مبيناً أن ما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد" غير كافٍ لتقديم حلول متوازنة وسريعة.

وأشار إلى ما يحدث في قطاع غزة الفلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتأثيراته في الحوكمة العالمية، واصفاً قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار بـ"الإيجابي لكنه غير كافٍ".

ولفت فيدان إلى أن ما حدث على مرأى الجميع في غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية، يظهر بوضوح أن الأعراف والقيم قد تآكلت، مشدداً على أنه من غير الممكن الحديث عن أمن إسرائيل وفلسطين من دون تحقيق حل الدولتين.

و"بريكس" تكتل أسس عام 2006 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024. و​​​​​​​انطلق الاجتماع الوزاري للمجموعة في مدينة نيجني نوفغورود الروسية أمس الاثنين، ويُختتم الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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