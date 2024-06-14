وغادر الحجاج مكّة المكرّمة بالحافلات أو سيراً على الأقدام متّجهين إلى مشعر منى على بعد بضعة كيلومترات من المسجد الحرام، عشية الوقوف على جبل عرفة، مرددين هتافهم: "الله أكبر" و"لبّيك اللّهم لبّيك"،

ويشارك في موسم الحج هذا العام أكثر من مليون ونصف مليون مسلم، وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن نحو 1,5 مليون شخص وصلوا حتى وقت متأخر من الاثنين إلى المملكة.

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواءً داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات الثلاث.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".