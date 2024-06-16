وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس) بأنّ "حجاج بيت الله الحرام توجهوا بعد غروب شمس هذا اليوم (السبت) إلى مشعر الله الحرام مزدلفة (..) بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم".

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة، صلاتَي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنّة النبيّ مُحمّد (صلى الله عليه وسلم) ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، بحسب "واس".

ويتوجه الحجاج إلى مشعر منى غربي السعودية، بعد صلاة فجر اليوم الأحد لأداء صلاة عيد الأضحى ورمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتُعدّ النفرة من عرفات إلى مزدلفة "المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم".

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بـ"الانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين"، بحسب "واس".

وكشف وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن "عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً وحاجة بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة".