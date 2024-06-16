وأظهر مقطع الفيديو مشاهد قالت إنها "من إيقاع قوة صهيونية مُدرّعة في حقل ألغام مُعدٍ مسبقاً وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح على مفترق النابلسي في حي تل الهوى غربي مدينة غزة".

ويظهر في المقطع كاميرا القسام وهي ترصد تحركّات جنود الاحتلال قرب مفترق النابلسي في منطقة محاذية للبحر، ويظهر بعدها عناصر الكتائب وهم يجهّزون "حقل ألغام" بزراعة العبوات التفجيرية.

ورصدت الكاميرا وصول ناقلة جند إسرائيلية وعدد من الآليات إلى مكان الكمين، ليبدأ بعدها تفجير حقل الألغام وقصف القوات المتوغّلة داخل الكمين بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وسط غبار كثيف جراء الانفجارات.

كما أظهرت المقاطع المصورة حركة كثيفة لتقدم الآليات الإسرائيلية لأجل عمل ستائر دخانية بغرض التغطية على عملية إخلاء الجنود المستهدفين في الكمين. وأوضحت المشاهد هبوط طائرات مروحية في المكان وقالت "القسام" إنها جاءت لنقل القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وختمت القسام مقطعها المصور باقتباس لمتحدثها العسكري أبوعبيدة يقول فيه: "ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يوجد فيه".

وفي حادث آخر، أقرّ الجيش الإسرائيلي، السبت، بمقتل 8 عسكريين في صفوفه بمعارك جنوب قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان "القسام" تنفيذ "كمين مركّب" استهدف جنوداً للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مدينة رفح.