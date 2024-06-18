ويتنافس المنتخب التركي، في المجموعة السادسة، ويهدف إلى بدء البطولة بالفوز وتأمين ثلاث نقاط، فيما ستكون هذه المباراة أول ظهور لجورجيا في البطولات الأوروبية.

وتتجه الأنظار، قبل المباراة الحاسمة، إلى اختيار المدير الفني لمنتخب تركيا فينشنزو مونتيلا، لاعبين بارزين مثل: هاكان كالهانوغلو قائد الفريق ونجم إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، ويوسف يازيغي مهاجم ليل، وأردا غولر لاعب ريال مدريد، وألتاي بايندير حارس مرمى مانشستر يونايتد، وكينان يلديز، مهاجم يوفنتوس.

وستلتئم المباراة الساعة 19:00، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية. وسيديرها ثلاثي حكام أرجنتينيين. ومن المتوقع أن تواجه تركيا، بعد مباراة جورجيا، مباراتين أمام البرتغال وجمهورية التشيك. وفي حال حصلت على أيٍّ من المركزين الأول والثاني في مجموعتها، فإنها سوف تتأهل إلى دور الـ16.

وحقق منتخب تركيا 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد، فيما حققت جورجيا انتصاراً وحيداً في مباراة ودية أُقيمت في فبراير/شباط 2007.