سياسة
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بيرني ساندرز يطالب بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل ووقف الحرب على غزة
طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الأربعاء، بقطع المساعدات العسكرية كافة، التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، ووقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.
بيرني ساندرز يطالب بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل ووقف الحرب على غزة
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يطالب بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل / صورة: Reuters
19 يونيو 2024

جاء ذلك في منشور مصور نشره السيناتور عبر حسابه بمنصة إكس، بشأن الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال ساندرز: "يجب على الولايات المتحدة قطع المساعدات العسكرية الهجومية كافة عن إسرائيل، واستخدام نفوذها للمطالبة بإنهاء هذه الحرب، وضمان تدفق غير محدود للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ووضع حد لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، واتخاذ خطوات أولى نحو حل الدولتين".

ووصف دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة بالكونغرس الأمريكي الشهر المقبل بأنها "هراء"، مضيفاً: "من دون شك سنسمع شكاوى مماثلة عندما يلقي كلمة أمام الكونغرس في 24 يوليو/تموز".

وجاءت تصريحات ساندرز بعد أن ادعى نتنياهو في مقطع فيديو أن الولايات المتحدة تحجب أسلحة أمريكية عن إسرائيل، وهو التصريح الذي دفع البيت الأبيض لإلغاء اجتماع استراتيجي مع إسرائيل كان مقرراً غداً الخميس، وفق إعلام عبري.

وقال نتنياهو في مقطع الفيديو الذي نشره الثلاثاء باللغة الإنجليزية: "من غير المعقول أن تحجب الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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