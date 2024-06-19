جاء ذلك في منشور مصور نشره السيناتور عبر حسابه بمنصة إكس، بشأن الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال ساندرز: "يجب على الولايات المتحدة قطع المساعدات العسكرية الهجومية كافة عن إسرائيل، واستخدام نفوذها للمطالبة بإنهاء هذه الحرب، وضمان تدفق غير محدود للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ووضع حد لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، واتخاذ خطوات أولى نحو حل الدولتين".

ووصف دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة بالكونغرس الأمريكي الشهر المقبل بأنها "هراء"، مضيفاً: "من دون شك سنسمع شكاوى مماثلة عندما يلقي كلمة أمام الكونغرس في 24 يوليو/تموز".

وجاءت تصريحات ساندرز بعد أن ادعى نتنياهو في مقطع فيديو أن الولايات المتحدة تحجب أسلحة أمريكية عن إسرائيل، وهو التصريح الذي دفع البيت الأبيض لإلغاء اجتماع استراتيجي مع إسرائيل كان مقرراً غداً الخميس، وفق إعلام عبري.

وقال نتنياهو في مقطع الفيديو الذي نشره الثلاثاء باللغة الإنجليزية: "من غير المعقول أن تحجب الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".