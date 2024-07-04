جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) عبر منصة تليغرام.

وقالت كتائب القسام في بيان الخميس، عبر منصة تليغرام، إنّ مقاتليها تمكّنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية في كمين مُحكَم، والإيقاع بأفرادها بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة، مضيفة أنها رصدت "هبوط الطيران المروحي لإخلاء قتلاهم وجرحاهم".

واستهدفت القسام في الشجاعية أيضاً دبابتَي ميركافا 4 بقذائف الياسين 105، كما تمكنت بالتعاون مع كتائب عبد القادر الحسيني من إطلاق صاروخ سام 7 تجاه طائرة مروحية من طراز أباتشي في سماء الشجاعية.

وبالتعاون مع سرايا القدس استهدف عناصر القسام كذلك دبابة ميركافا 4 بعبوة شواظ في الشجاعية.

بدورها أعلنت سرايا القدس، في بيان على تليغرام، أن مقاتليها "فجّروا عبوة (...) في آلية عسكرية صهيونية بمحيط منطقة السنترال" بحي الشجاعية.

وأضافت: "استهدفنا بقذائف الهاون النظامي عيار 60 تموضعات لجنود العدو المتوغلة في حي الشجاعية".

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي بدأ جيش الاحتلال عملية برية في الشجاعية لـ"تفكيك البنية التحتية لحركة حماس التي لا تزال نشطة هناك"، وفق إعلام عبري. وتسببت هذه العملية في تهجير آلاف الفلسطينيين من الشجاعية، واستشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى تدمير منازل ومساجد وبنية تحتية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.