سياسة
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بين بزشكيان وجليلي.. الإيرانيون يصوتون بالجولة الثانية لاختيار رئيس للبلاد
فتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها، صباح اليوم الجمعة، لإجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس جديد للبلاد من بين المرشّحَين الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.
بين بزشكيان وجليلي.. الإيرانيون يصوتون بالجولة الثانية لاختيار رئيس للبلاد
امرأة إيرانية تضع الورقة الانتخابية في صندوق الاقتراع بطهران / صورة: AFP
5 يوليو 2024

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في تصريح للتليفزيون الرسمي إن الإيرانيين بدؤوا التصويت في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة.

وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته مع فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 04:30 ت.غ) وفق ما أظهرت مشاهد بثها التليفزيون الرسمي.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 6 مساء (14:30 ت.غ)، وعادة ما يجري تمديد التصويت حتى منتصف الليل على أن تُعلن النتيجة النهائية غداً السبت.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية قد سجّلت أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ قيام الجمهورية الإيرانية عام 1979، إذ بلغت عكس التوقعات نحو 40%.

وعلى ضوء ذلك، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم معتبراً أن المشاركة المنخفضة في الجولة الأولى لا تعني أن مَن لم يصوت هو "ضد النظام".

وتأتي الانتخابات الرئاسية، عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطّم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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