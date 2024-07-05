وأكد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أن الرئيس علييف استقبل وزير الخارجية فيدان، في مدينة شوشا، حيث يزورها لحضور القمة غير الرسمية لرؤساء دول منظمة الدول التركية.

وسيحضر فيدان اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، قبل القمة غير الرسمية التي ستُعقد السبت، وسيرافق نائب الرئيس جودت يلماز في القمة.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.